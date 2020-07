TOP Oss veel te sterk voor tweedeklasser Cluzona in eerste oefenduel: 1-9

,,Ik appte een kwartiertje voor de wedstrijd zelfs mijn vrouw, om te zeggen dat ik potverdorie gespannen was”, zegt TOP Oss-trainer Klaas Wels na afloop van de oefenwedstrijd tegen Cluzona tot zijn eigen verbazing. Niet dat hij verwachtte dat de tweedeklasser uit Wouw waar zijn assistent-trainer Marcel van der Sloot coach van is, het hen bijzonder moeilijk zou maken. ,,Hier winnen ben je aan je stand verplicht. Hun niveau is prima, maar dat staat niet in verhouding tot dat van ons. Dat gaf geen spanning, maar wel het idee dat je eindelijk weer een wedstrijd hebt.”

De uitverkochte wedstrijd op sportpark De Doelen in Wouw werd uiteindelijk met een eindstand van 1-9 beslist. ,,We hebben kansen gemist en ook weggegeven; het had ook 2-12 kunnen zijn. Maar voor een eerste wedstrijd ben ik alleszins tevreden”, aldus Wels.

Proefspelers

Vrijwel alle spelers die momenteel bij TOP trainen kwamen drie kwartier in actie, inclusief drie nieuwe proefspelers. De uit het Belgische Gent afkomstige linksback Achraf Achaoui (23), Almere City-aanvaller Jelle Goselink (20) en de van FC Groningen overgekomen rechtsback Tapmahoe Sopacua. Wels: “Die positie kwam vrij nadat Jeffrey Neral na drie dagen aangaf te stoppen met zijn stage. Hij traint nu al een week mee, en daar zijn we content mee.”

Opvallend is dat ook Youri Loen in actie kwam, terwijl de club eerder beklemtoonde dat de komst van de 29-jarige middenvelder naar Oss geen optie was. ,,Zo lang hij geen andere club heeft doet hij mee bij ons, ook in wedstrijden”, legt Wels uit. Staat de deur daarmee op een kier? ,,Ik houd voor spelers met kwaliteit altijd een deur open, maar de insteek is en blijft dat hij enkel mee traint om zijn conditie op peil te houden”, antwoordt de trainer. ,,Totdat daar verandering in optreedt.”

Oefenduels

De komende week speelt TOP Oss nog twee oefenwedstrijden. Dinsdag 28 juli tegen De Treffers, en vrijdag 31 juli in het Overijsselse Delden tegen Sparta.