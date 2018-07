TOP Oss-verdediger Dean van der Sluijs: 'Je kan wel zien dat Sneijder een topper is'

,,Het is leuk om tegen zo'n speler te voetballen. Hij heeft een WK-finale en alles gespeeld", zei Van der Sluijs na afloop van de oefenwedstrijd op het sportpark van Herpinia. De Ossenaar had de tweede helft gespeeld. Of Sneijder nog een beetje kon voetballen? ,,Ja, vooral aan het één keer raken, zag je het. En zijn overzicht. Het loopwerk is wel iets minder, maar je zag wel dat het een topper is."