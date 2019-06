TOP Oss verlengt met reservedoelman Waterberg

Waterberg sloot in de winterstop van vorig seizoen aan in het Frans Heesen Stadion. Daar was de 24-jarige sluitpost aanvankelijk de opvolger van derde keus Dani Centen, die koos voor een maatschappelijke carrière. Omdat eerste doelman Nick Olij (nu NAC) geblesseerd raakte, posteerde trainer Klaas Wels keeper Ronald Koeman in de slotfase van het seizoen onder de lat en schoof ook Waterberg een plekje op in de hiërarchie.