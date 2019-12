TOP Oss verliest laatste thuisduel van het jaar

Het treffen tussen Excelsior en TOP Oss wilde in de eerste helft maar niet ontvlammen. De Rotterdammers beschikken over een ploeg met veel scorend vermogen, maar daar was weinig van te zien. Een schot van Rai Vloet vloog hoog over, en kort daarop kopte Joël Zwarts van dichtbij eveneens over het dak van het doel heen.

Aan Oss zijde was even weinig te melden. De ploeg hield Excelsior weliswaar van scoren af, maar op een enkele uitbraak van Giovanni Büttner na, liet Oss zelf het achterste van de tong niet zien. Na 45 minuten ging de ploeg met de brilstand de kleedkamers in.

Meer vuur

Na de thee kwam er niet direct veel meer vuur in de wedstrijd. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar daardoor leek gaandeweg bij TOP wel het besef te groeien dat er iets te halen viel. De ploeg zette wat meer druk, wat na een kwartier spelen zowaar resulteerde in een stekelige aanval. Lion Kaak gaf de bal na een teruggekaatste volley van hemzelf hoog voor, maar in het duel dat Cihat Çelik daarop met Excelsior-goal Alessandro Damen aanging, ging de keeper wel heel makkelijk naar de grond. Arbiter Dröge was de enige die daar een overtreding in zag.

Tegen die verhoudingen in was het in de 74ste Excelsior dat de score opende. Lion Kaak leed slordig balverlies op het middenveld, waarna Joël Zwart de bal snel voorbij Damien Perquis kon werken: 0-1. Trainer Klaas Wels wilde in de laatste tien minuten alles op alles zetten om een succesvol slotoffensief te forceren. De oefenmeester wisselde Lion Kaak en Hennos Asmelash voor Jason Bourdouxhe en Danzell Gravenberch.

Het verschil konden zij echter niet maken, helemaal niet nadat Dröge de bal op de stip legde na verdedigend ingrijpen van Lorenzo Piqué. Luigi Bruins schoot de strafschop dankbaar binnen.