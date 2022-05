TOP Oss verliest laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis van MVV

Het eerste schot op doel van MVV was direct raak. Na slechts vijf minuten voetbal kon Mitchel Keulen vanuit een hoekschop volleren op het doel van Norbert Alblas: 0-1. Nog eens vijf minuten later was Orhan Džepar net een fractie te laat bij een gevaarlijke voorzet het hart van de zestien meter in, of de score was direct al verdubbeld. De rest van de eerste helft lieten de bezoekers zich echter nog maar zeer sporadisch zien voor het Osse doel.

TOP had daarentegen veel balbezit, maar een te laag tempo om daar wat mee te creëren. Giovanni Büttner maakte nog wel eens wat van een lange bal over de rechterflank, maar het duurde veel te lang voor de Ossenaren de tanden lieten zien. Tien minuten voor rust kreeg Kay Tejan de bal aangespeeld door de mee opgestoomde Ilounga Pata, maar koos voor een even onbegrijpelijke als onnauwkeurige pass richting Jearl Margaritha in plaats van zelf te schieten. De grootste kans op een gelijkmaker kwam minuten voor rust, toen Pata opnieuw een scherpe pass het strafschopgebied in leverde, en Büttner nipt naast schoot.

Degene die de muziekinstallatie bediende bleek na de thee even scherp als de spelers. Minutenlang dreunde de muziek door op de tribunes terwijl de wedstrijd alweer onderweg was. Sfeer moest er vooral komen van supporters in zowel het uitvak als achter het doel, waar fakkels aangestoken werden. Op het veld sloeg kort daarop de vlam ook even in de pan, met een opstootje tussen Tejan en Tim Zeegers, dat beide spelers een gele kaart opleverde.

Voetballend werd het spel eindelijk ook wat vuriger. Halverwege de tweede helft zette TOP het vijandige deel stevig onder druk, en wist het tandem Tejan en Margaritha elkaar steeds beter te vinden. Doelman Matthys reageerde echter consequent scherp, waardoor zij de bal maar niet achter hem kregen. De eindfase van de wedstrijd werd bijzonder broeierig. Een overtreding op Margaritha zorgde voor een opstootje tussen hem en Džepar, dat volledig ontspoorde toen beide teams voor hun ploeggenoot op wilden komen. Gele kaarten voor Margaritha, Lake en Piqué waren het gevolg. In de ruim zes minuten blessuretijd gebeurde er nog van alles; van een carambole op de doellijn van MVV tot een gevloerde Justin Mathieu die voor een pingel appelleerde. Alles werd uiteindelijk gegeven, maar het leverde niets op.

Opstelling: Alblas; Leliendal, Van Eijma, Piqué, Pata (72. Damen); Stuy van den Herik, Sanches (90+3. Maletic), Mathieu; Margaritha, Tejan, Büttner (63. Leidsman)