TOP Oss verliest oefenpot in Dordrecht

,,Er was een slecht veld en een harde wind’’, zegt trainer Klaas Wels over de wedstrijd in Dordrecht. Voor rust speelde TOP Oss nog met het beoogde basisteam. In de eerste helft werd niet gescoord door beide teams. Na de onderbreking bracht TOP Oss elf nieuwe spelers. Wels: ,,De tweede helft was een stuk minder niveau. Een aantal jongens haalden hun niveau niet. Dat vind ik vooral vervelend voor de spelers die het wel naar behoren deden.’’