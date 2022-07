TOP Oss verliest ruim van ‘B-keus’ De Graafschap

Voormalig FC Den Bosch-verdediger Junior van der Velden op proef bij aartsri­vaal TOP Oss

Spelersvakbond VVCS liet vanochtend weten dat Junior van der Velden niet meedoet, in het besloten oefenduel dat een team van aangesloten, clubloze spelers morgen tegen Go Ahead Eagles speelt. In plaats daarvan begint de centrale verdediger die voor het laatst in de eerste divisie speelde bij FC Den Bosch, aan een stage bij aartsrivaal TOP Oss.

18 juli