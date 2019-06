TOP Oss verliest sterkhouder Bryan Smeets aan promovendus Sparta

Zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau was een memorabele die met name bij fans van PSV en Ajax nog messcherp op het netvlies zal staan. Op een zonnige zondagmiddag in mei 2016 zorgde Smeets er met een doelpunt op De Vijverberg tegen Ajax hoogstpersoonlijk voor dat niet de Amsterdamse ploeg, maar PSV op de slotdag van de competitie kampioen van Nederland werd.