TOP Oss verliest zelfvertrouwen in duel met Willem II

Na een veelbelovende openingsfase, donderde het spel van TOP Oss tegen Willem II opnieuw als een kaartenhuis in elkaar. Ömer Gündüz: “Het is een kwestie van mentaliteit”

Of dat die ene goal in de eindfase nog enig emotioneel gewicht had voor Justin Mathieu? Hij maakte als kind van de club immers ooit zijn debuut bij tegenstander Willem II. ,,Even, in het moment”, zei hij na afloop. Mathieu mocht aanleggen voor een pingel in de 85ste minuut, na een overtreding van Lucas Woudenberg op Trevor David. ,,Goed voor het team dat ie valt. 3-1 staat toch anders op het scorebord. Het geeft hoop voor de laatste tien minuten, maar dat was niet genoeg vandaag.”

TOP poetste er een gehavend blazoen nog wat mee op, nadat het eerder met een duizelingwekkende vaart op een 3-0 achterstand gekomen was. Het eerste kwartier van de avond beloofde nog een vlotte pot, met twee ploegen die elkaar in balans hielden. De verrassende 0-1 van Matthias Verreth knalde die verhoudingen echter volledig aan gort, en toen werd het ineens prijsschieten voor de Tilburgers. De 2-0 liet nog geen minuut op zich wachten, de 3-0 viel even later, beide via Michael de Leeuw.

Volledig scherm Joep van der Sluijs (L) achtervolgd door Matthias Verreth (R). © Pro Shots / Toin Damen

De vinger op de zere plek

,,Ongelofelijk”, sprak basisdebutant Ömer Gündüz. “Je begint een wedstrijd heel goed. Dan zijn er twee momenten waarbij je niet goed staat, en zij een goal maken—dat is hun kracht. En dan gaan de koppies hangen.” Daarmee legde de middenvelder de vinger op de zere plek. Net als vorige week tegen Den Bosch, boden de Ossenaren in het begin uitstekend partij aan hun tegenstrever. Zodra er echter een doelpunt aan de verkeerde kant viel, lieten zij de wedstrijd volledig uit handen vallen. De ploeg lijkt een gebrek aan weerbaarheid en flexibiliteit te hebben.

Doelpuntmaker Mathieu bevestigde dat zijn ploeg het bij de 2-0 zelf liet glippen. ,,Dan valt het uit elkaar, wordt het snel 3-0, en heb je 45 minuten weggegooid. We hebben het goed opgepakt de tweede helft. Ik merk de laatste tijd dat als we achter komen, we een beetje uit elkaar vallen. Het is aan ons dan juist de koppen bij elkaar te houden.”

Gebrek aan mentaliteit

Middenvelder Gündüz vond van Willem II verliezen geen schande, maar wond geen doekjes om zijn onvrede over de manier waarop: ,,Het is een kwestie van mentaliteit. Iedereen kan achter komen. We weten dat we bij TOP Oss voetballen en het met hard werken moeten doen. Bij vlagen hebben we ook gewoon goed voetbal gespeeld. Alleen, we moeten met zijn allen opstaan, als we achter komen. Dat gebeurt nu niet, en dat moeten we elkaar kwalijk nemen.”

Opstelling: Jansen; Sanches, Piqué (71. Hilderink), Van Eijma (86. Beekman), David; Stuy van den Herik, Gündüz, Mathieu; Margaritha, Lake (72. Ladan), J. van der Sluijs (46. Leidsman)