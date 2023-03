TOP Oss vermaakt niet, maar ziet wel aantal spelers terugkeren tijdens late nederlaag tegen Telstar

Het uitduel tegen Telstar stond bij TOP Oss in het teken van de terugkeer van een aantal spelers. Zowel Justin Mathieu, Dean van der Sluys als Trevor David maakte weer minuten in het shirt van TOP. De wedstrijd leek lange tijd in 0-0 te eindigen, maar in de allerlaatste seconde bezorgde Glynor Plet Telstar drie punten.

TOP Oss verscheen enigszins gehavend aan de aftrap in het BUKO-stadion in Velsen-Zuid. Spits Kay Tejan was niet fit genoeg voor een basisplaats en ook Jearl Margarith ontbrak. De aanvallende middenvelder raakte vrijdag geblesseerd op de training en was er zodoende niet bij tegen Telstar. Daardoor waren er basisplaatsen voor Allemeersch en Leidsman.

Scrimmage

De thuisploeg was in de openingsfase de bovenliggende partij en via Jay Kruiver kreeg het ook een grote kans om te scoren. Na een voorzet vanaf links raakte de speler van Telstar de bal echter niet vol, waardoor TOP Oss met de schrik vrij kwam. Aan de andere kant waren de Ossenaren voorin aanvankelijk te slordig om tot kansen te komen. Toch ontstond er na een scrimmage voor het doel van de thuisploeg een levensgrote scoringskans voor TOP, maar drie tot vier mogelijkheden bleken voor Leidsman en Allemeersch niet voldoende om de bal in het doel te krijgen.

De eerste grote kans na de rust was wederom voor de thuisploeg. Seedorf kon vrij inschieten, maar in plaats van een hoek uit te zoeken mikte hij op het lichaam van TOP Oss-doelman Thijs Jansen. TOP Oss kon daar maar weinig tegenoverstellen. Wel een lichtpunt was de invalbeurt van Justin Mathieu, die na maandenlang blessureleed zijn rentree maakte. Ook Dean van der Sluys en Trevor David maakte weer minuten nadat ze met een blessure aan de kant stonden.

Met de verse krachten ging TOP Oss op zoek naar een doelpunt, maar ook nu ontbrak een stukje precisie om de voorwaartse spelers een doelkans te schenken. Ook aan de andere kant bolde het net niet, waardoor de wedstrijd doelpuntloos leek te gaan eindigen. In de laatste seconde van de blessuretijd viel de bal echter voor de voeten van Telsar-spits Glynor Plet, die de 1-0 achter Jansen schoof en daarmee TOP Oss alsnog een nederlaag toediende.

Scoreverloop: 90. Plet 1-0

Gele kaarten: Dekker, Mukeh (TOP Oss)

Rode Kaarten:

Opstelling TOP Oss: Jansen: Pata, Piqué, Hilderink, Mukeh (73. Van der Sluys); Gündüz (88. Everink), Dekker, Van Leeuwen; Van Hoeven (64. Mathieu), Leidsman (73. David), Allemeersch (64. Tejan)