TOP Oss verrast met komst ervaren Lars Hutten

De multifunctionele speler kwam afgelopen seizoen nog tot 25 optredens in de eredivisie, waarvan een groot deel als invaller. Hutten scoorde tweemaal. ,,Vorige zomer heb ik al contact gehad met Peter en Klaas (Bijvelds en Wels, red.), maar toen kon ik met Fortuna de eredivisie in. Toch kreeg ik een belletje vanuit Oss om me veel succes te wensen”, zo is te lezen op de website van zijn nieuwe werkgever.