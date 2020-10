TOP Oss verslaat FC Den Bosch in rare coronaderby met foute testuitslagen

Overdag was al duidelijk geworden dat TOP drie spelers moest missen die positief getest zouden hebben op corona. De namen werden niet bekendgemaakt. Toen ’s avonds de opstellingen werden gepresenteerd was al snel duidelijk om wie het ging: Lion Kaak, Mateo Aramburu en Ronald Koeman jr. Door het ontbreken van die laatste stond toch Bo Geens in de Osse goal. In de rust werd de situatie nog gekker. Er bleek een fout gemaakt te zijn met de uitslag van de coronatests. De spelers van TOP hadden wel degelijk negatief getest en waren dus onnodig afwezig.

Bij FC Den Bosch ontbrak linksback Dwayne Green. Niet door corona, maar door een blessure. Op zijn plaats speelde Jorn van Hedel. Verder werd ook duidelijk dat de positieve coronaspeler van FC Den Bosch die er vorige week tegen Helmond Sport en Almere City niet bij was, Dhoraso Moreo Klas is. Hij ontbrak gisteravond opnieuw.

Op de lat

In de eerste helft kwam het meeste gevaar al van TOP Oss. De thuisclub was in de tiende minuut al dicht bij een treffer toen aanvoerder Rick Stuy van den Herik een vrije trap op de lat poeierde. Halverwege de eerste helft hield doelman Wouter van der Steen FC Den Bosch op de been met twee reddingen vlak na elkaar op schoten van Olivier Rommens en Dennis van der Heijden.

Diezelfde Van der Heijden miste na een halfuur een nauwelijks te missen kans toen hij alleen voor Van der Steen verscheen, maar toch op de Bossche keeper mikte. Op slag van rust kwam TOP alsnog op 1-0. Trevor David zette voor en Mart Remans rondde af.

Volledig scherm Mart Remans maakte de 1-0. © BSR Agency

Debuut Bongiovanni

Na drie minuten in de tweede helft was het al 2-0. Kyvon Leidsman mocht alleen op Van der Steen af en schoot hard raak. Met wissels probeerde FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven het tij te keren. Hij bracht de debuterende Monaco-huurling Adrien Bongiovanni en Paco van Moorsel in de ploeg en in het laatste kwartier ook nog Ryan Trotman als extra aanvaller. Resultaat had het niet. Ook met opportunistisch voetbal kwam FC Den Bosch niet tot doelpunten.

Door de overwinning klimt TOP Oss nu over FC Den Bosch naar de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Bosschenaren staan zestiende.

TOP Oss – FC Den Bosch 2-0 (1-0). 45. Remans 1-0, 48. Leidsman 2-0.

TOP Oss: Geens; Roosken, Pique, Lammers, David; Stuy van den Herik, Remans (90. Buttner), O. Rommens, Guezen (71. Overgoor); Van der Heijden, Leidsman (67. Peters).

FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Sturing, Soumaoro (76. Trotman); Van Hedel (46. D. Lambert); Bolsius (61. Bongiovanni), Felida, Mulders, Meerveld; Postema (61. Van Moorsel), Hornkamp.

Volledig scherm Dean Guezen en Dennis van der Heijden (beiden TOP Oss) kijken hoe Rik Mulders ze voorbij snelt. © BSR Agency