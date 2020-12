TOP Oss verslaat Jong AZ en pakt felbegeerde driepunter

De wedstrijd op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer was nog geen vijf munten onderweg, toen TOP Oss al twee geschoten op de paal gelost had. Het eerste was van Jarni Koorman, het tweede van Dean Guezen. Die laatste schoot bovendien enkele minuten later over, nadat de voorzet van een rap opstomende Trevor David door keeper Mees Bakker geblokkeerd werd.