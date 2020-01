TOP Oss versterkt verdediging met Lammers, maar verliest Gravenberch

TOP Oss versterkt zich per direct met centrale verdediger Jan Lammers. De versterking in de achterhoede biedt meer ruimte om Danzell Gravenberch definitief in de spits plaats te laten nemen, maar uitgerekend die laatste vertrekt per direct naar FC Dordrecht.

De 24-jarige Lammers speelde eerder voor De Graafschap en RKC Waalwijk, en vertrok aan het begin van vorig jaar naar Indonesië, waar hij een half jaar speelde voor Pusamania Borneo FC. Lammers trainde al een tijd mee bij TOP Oss, waar hij nu een contract ondertekend heeft om zijn rentree in het Nederlands betaald voetbal te maken.

Het huidige gemis aan scorend vermogen zou TOP op die manier binnen de eigen gelederen op kunnen vangen. Centrale verdediger Danzell Gravenberch speelde in de jeugd bij Ajax juist in de spits en liet op de momenten dat hij die positie bij TOP opnieuw bekleedde, een uitstekende indruk achter. De 25-jarige Amsterdammer kwam op het laatste moment van de vorige transferperiode op amateurbasis binnen bij de Ossenaren, en vertrekt nu voor een lucratievere deal per direct naar FC Dordrecht.

Gat in de planning

Daarmee wordt een flink gat geslagen in de planning van TOP Oss. In het op maandag gespeelde duel met Jong AZ stond Gravenberch in de spits. De club versterkte de achterhoede eerder in de winterstop al met de van RKC Waalwijk teruggekeerde Dean van der Sluys, oud-Roda JC speler Henk Dijkhuizen en voormalig NAC-talent Grad Damen. Aangevuld met de komst van Lammers was er alle ruimte om de positie van Gravenberch in de voorhoede een definitieve te maken.