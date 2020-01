TOP Oss versterkt zich met Henk Dijkhuizen in eerste duel van het jaar

Directeur Peter Bijvelds gaf eerder nog aan dat er geen financiële ruimte voor versterkingen tijdens de winterstop is, ook al zijn die gezien de teleurstellende twee-na-laatste plek in de competitie wellicht wenselijk. De Ossenaren startten het oefenduel met VV Gemert echter met Henk Dijkhuizen in de verdediging.

De 27-jarige rechtsback speelde vorig seizoen voor Roda JC, waar hij zich in 2013 nog voldoende in de kijker speelde om geselecteerd te worden voor Jong Oranje.

In Kerkrade kon hij echter niet meer op contractverlenging rekenen, waardoor de clubloze Dijkhuizen transfervrij in Oss terechtgekomen is. Daar speelt hij nu nog op proef, maar de club liet voor aanvang van de wedstrijd al weten dat de “insteek is om in ieder geval het komend halve seizoen met elkaar in zee te gaan.”