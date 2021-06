TOP Oss versterkt zich met twee talenten uit het amateurvoetbal

Noslin en Sylla vielen positief op in de hogere regionen van het amateurvoetbal, en krijgen vanaf komende seizoen in Oss de kans om in het profvoetbal te debuteren. De Nederlands-Guinese Sylla stond eveneens in de belangstelling van Helmond Sport, maar de 22-jarige Schiedammer koos uiteindelijk voor een plek bij TOP. De linkspoot is zowel links achterin als links of centraal op het middenveld inzetbaar, en bezette die posities sinds 2018 bij Excelsior Maassluis, dat uitkomt in de tweede divisie. Hij is de halfbroer van Ahmad Mendes Moreira, die bij het Rotterdamse Excelsior speelt.