TOP Oss versterkt zich met verdediger Vaselios Pavlidis en aanvaller Thijs van Leeuwen

Pavlidis werd geboren in Thessaloniki, maar de Griekse jeugdinternational kent het ‘Osse Kuipje’ inmiddels al. Onlangs viel hij nog in bij Jong AZ, dat met 1-3 won van TOP. Het Frans Heesen Stadion is dus komend half jaar zijn nieuwe werkterrein. TOP neemt hem tot aan het einde van het seizoen op huurbasis over van de club uit Alkmaar.

,,Vasilios is een linker centrale verdediger, die ook op de vleugel uit de voeten kan”, weet technisch directeur Klaas Wels. ,,Hij staat verdedigend zijn mannetje, heeft een goed postuur en is snel. Wij hebben nu een half jaar de kans hem te bekijken, ook met het oog op het seizoen daarna.”

Pavlidis verkaste in de zomer van 2021 van de jeugdopleiding van Schalke 04 naar AZ, waar broer Vangelis in het eerste elftal speelt. In Oss hoopt hij meer minuten te maken, want Pavlidis zat bij de Alkmaarse beloftenploeg vooral op de bank. ,,Ik ben een snelle speler, die goed is in het hoge spel; kopsterk”, aldus de 20-jarige verdediger. ,,Daarnaast kan ik gevaarlijk zijn bij vrije trappen en corners en ben ik een sterke, agressieve speler. Bij TOP hoop ik dat in het stadion te gaan laten zien.”

Thijs van Leeuwen

Klaas Wels is blij met de komst van Thijs van Leeuwen (vleugelspeler en aanvallende middenvelder), die voor anderhalf jaar heeft getekend. ,,Thijs is een speler die het vermogen heeft tussen de linies te spelen, doelgericht aan de bal is en ons aanvallende impulsen kan geven. We denken dat hij tot veel in staat is.”

Van Leeuwen komt uit de jeugdopleiding van FC Twente, waar hij ook zijn eerste stappen in het betaald voetbal maakte. In seizoen 20/21 speelde hij in 21 eredivisieduels en vond daarin drie keer het net. Daarmee heeft hij bijna even veel ervaring op het hoogste niveau opgedaan als in de eerste divisie, want een seizoen later verhuurden de Tukkers hem aan Almere City. Na zijn terugkeer bij Twente kwam hij in de plannen van de staf niet meer voor.

Quote Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen, of het nu als linksbui­ten, rechtsbui­ten of op nummer 10 is. Dat wil ik niet van een half jaartje af laten hangen. Thijs van Leeuwen, TOP Oss

,,Ik heb wat blessures gehad en het is even geleden ik 90 minuten heb gemaakt”, verklaart de aanvaller zijn komst. ,,Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen, of het nu als linksbuiten, rechtsbuiten of op nummer 10 is. Dat wil ik niet van een half jaartje af laten hangen. Klaas had een goed en overtuigend verhaal en er is denk ik van beide kanten sprake van veel vertrouwen is.”

Van Leeuwen en Pavlidis zijn naast Bradly van Hoeven (Almere City) de tweede en derde versterking voor TOP Oss.

Kay Tejan

Wellicht vertrekt spits Kay Tejan nog op de laatste dag van de transfermarkt, al was er nog geen concrete interesse volgens Wels.

Volledig scherm TOP-Oss aanwinst Thijs van Leeuwen © TOP Oss