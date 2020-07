TOP Oss verwelkomt Van Nispen en wil nog geen afscheid nemen van Van der Sluys

Matthijs van Nispen is de nieuwste aanwinst van TOP Oss. ,,Ik denk dat dit het ideale podium is voor Matthijs om zich te ontwikkelen” zegt directeur Peter Bijvelds over 22-jarige jarige centrale middenvelder die tot nu toe uitkwam in het belofteteam van De Graafschap. In de voorbereiding op het afgelopen seizoen, nam TOP Oss het op het terrein van Herpinia in Herpen op tegen de club uit Doetinchem, en speelde hij mee met hun eerste elftal.