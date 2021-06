TOP Oss verwelkomt veel nieuwe gezichten op de eerste training

Één van de eerste spelers die het veld van het ‘Osse Kuipje’ op stapt is meteen een spraakmakende. Bosschenaar Don Bolsius mocht aan het einde van vorig seizoen vertrekken bij de club uit zijn geboortestad, en trapt nu een balletje op het kunstgras van de Osse aartsrivaal met nieuwe linksback Sekou Sylla (22). Die had direct een goed gevoel bij TOP, dat zijn huisvesting zelfs heeft geregeld; de Schiedammer woont inmiddels samen met Amsterdammers Tijjani Noslin (21) en Kyvon Leidsman (22) in het befaamde ‘Huisje Veghel’, de woning waar de club jonge spelers van ver buiten Brabant onderbrengt.

Tiende seizoen

Peeters deelt de 24 spelers op drie groepjes van acht, die hij laat rouleren onder de rest van de staf. ,,Ik ken mijn staf ook nog niet; ik moet even zien hoe Marcel [van der Sloot] en Ronnie [Buitenkamp] coachen. Ik houd ervan om te observeren hoe iedereen met elkaar omgaat, en dat geeft me ook de tijd met wat spelers te praten”, legt hij uit. De trainer loopt zo kalm tussen de groepjes door, tot hij na een uur op zijn fluit blaast om loopvormen met zijn pupillen te gaan oefenen. ,,Ik houd er niet van ergens binnen te komen en meteen alles op de kop te zetten. Je moet eerst alles in kaart brengen, en dan geleidelijk aan de accenten gaan leggen”, aldus de Belg.

,,Vanaf morgen wordt het meer voetbalgericht en gaan we in positie spelen. Dan ga je al meer zien welke spelers in aanmerking komen binnen de visie de we voor ogen hebben.” Welke visie dat is wordt mede bepaalt door wie de club aan zich weet te binden. “Mijn favoriete systeem is 4-3-3, met heel offensieve backs. Maar ik wil altijd eerst zien wat er voor handen is, en daarna doorselecteren. Het is nu aan de spelers om het te laten zien.”