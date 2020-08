TOP Oss verzaakt voldoende te scoren tegen Helmond Sport

Al na drie minuten was het de tegenstander die het eerste doelpunt van het seizoen in het Frans Heesenstadion op het scorebord zette. Helmond Sport stootte vlot door naar voren, waarop Jeff Stans succesvol afrondde: 0-1. Het was de opmaat naar een vrij dramatische openingsfase voor de Ossenaren, die twintig minuten lang volledig stuurloos leken.

In de eenentwintigste minuut volgde voor TOP dan eindelijk het eerste schot op doel. Dennis van der Heijden kreeg zijn been nipt tegen een voorzet aan, die in de handen van Helmond-goalie Stijn van Gassel eindigde. Kort daarop liet Jan Lammers de bal langs diezelfde keeper scheren, maar was er niemand om af te ronden. Vijf minuten later had Matthijs van Nispen na een slimme pass door het midden van Trevor David de bal alleen voor de goal op de schoen, maar liet na uit te halen.

Verre van kansloos

Het bleek tekenend voor de rest van de eerste helft: TOP was verre van kansloos, maar was te slordig en traag in de afronding om een gelijkmaker af te dwingen. Helmond counterde er ondertussen lustig op los, maar werd meermaals gedwarsboomd door de effectief ingrijpende TOP Oss-verdediger Niels Fleuren. Tot aan de rust bleef de stand daardoor onveranderd.

Na de rust had Helmond tien minuten nodig om de score te verdubbelen. Geens stuitte de bal in eerste instantie nog, maar Arno van Keilegom werkte deze in de rebound alsnog binnen: 0-2. Coach Klaas Wels wisselde direct daarna Trevor David ten faveure van Kyvon Leidsman, en greep tien minuten daarna nog harder in door Niels Fleuren en Cas Peters te vervangen door Ruben Roosken en Dean Guezen.

Volledig scherm Kyvon Leidsman (TOP Oss, links) in duel met Alec van Hoorenbeeck van Helmond Sport © BSR Agency

In de laatste tien minuten moest Helmond met slechts tien man verder, toen Orhan Dzepar zijn tweede gele kaart pakte na Dennis van der Heijden gevloerd te hebben. Wels bracht aanvaller Lars Hutten in voor verdediger Lorenzo Piqué, en meteen daarna scoorde Dennis van der Heijden de eerste Osse goal van het seizoen uit een hoekschop. Met een man in overal zette TOP in de eindfase alles op alles om een gelijkspel te behalen. Helaas bleek het voor de thuisploeg niet voldoende te zijn.

Opstelling TOP Oss: Geens; Fleuren (66. Roosken), Lammers, Piqué (84. Hutten), Stuy van den Herik, David (56. Leidsman); Kaak, Van Nispen, Damen; Van der Heijden, Peters (66. Guezen)

TOP Oss - Helmond Sport 1-2 (0-1). 3. Stans 0-1, 55. Van Keilegom 0-2, 84. Van der Heijden 1-2.