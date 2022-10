TOP Oss verzilvert stuntpunten niet bij De Graafschap: ‘Het lijkt elke keer alsof we moeten inkomen’

Het duel in Doetinchem was een kopie van eerdere wedstrijden dit seizoen. Het scenario dat zich herhaalde: aanvallend bracht TOP in de eerste helft te weinig om na rust juist wel kansen te creëren, te domineren en de tegenstander achteruit te dwingen.

Begon het iets structureels te worden? Richonell Margaret zei het niet direct met die woorden, maar gaf wel een verklaring. ,,Dat gevoel heb ik zelf ook”, antwoordde de aanvaller. ,,Het lijkt alsof we moet inkomen, maar we moeten het gewoon vanaf de eerste minuten laten zien en niet pas na rust.”

Quote Misschien denken we te veel na. We moeten met lef voetballen en niet angstig zijn Richonell Margaret, TOP Oss

De invaller tegen De Graafschap zocht een verklaring voor het aanvallende verschil gedurende de helften. ,,Misschien denken we wel veel te veel na. We moeten gewoon ons spel spelen, met lef en niet met angst voetballen.”

Trainer Kristof Aelbrecht vond niet dat het aan mentaliteit van zijn spelers lag, die prees hij juist. Aan het moeten warmdraaien op De Vijverberg evenmin. ,,Ik geloof niet in warmdraaien, want we zijn goed voorbereid en topfit”, stelde de TOP-coach.

Wat was dan zijn verklaring? ,,Aan de bal moet het beter. Daarin moeten we stappen maken. Je ziet in de helft dat het stukken beter is, dat we dominanter zijn en de tegenstander kunnen terugdringen.”

Volledig scherm Spelers van TOP Oss balen van de nederlaag bij De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops

In de achtervolging

TOP moest zoals wel vaker dit seizoen in de achtervolging. De voorsprong van De Graafschap was op basis van de eerste helft verdiend. Zo kregen Siem de Jong (kopbal op de bal en misser voor open doel) en Danzell Gravenberch (schot van dichtbij) al grote mogelijkheden.

Quote De overtre­ding op Jearl Margaritha was net zo licht en dan legt de scheids­rech­ter hem er niet op. Dat is raar en frustre­rend. Kristof Aelbrecht, trainer TOP Oss

Maar de thuisploeg sloeg toe via de penaltystip. Gravenberch schoot onberispelijk raak, ook al zat Thijs Jansen in de goede hoek. De thuisploeg mocht Joep van der Sluijs bedanken voor de 1-0. Met het balverlies luidde hij de penalty in die Rick Stuy van den Herik veroorzaakte door Camiel Neghli te vloeren. ,,Ik heb de beelden teruggezien en vind de strafschop wel erg makkelijk gegeven”, zei Aelbrecht over het beslissende moment.

Hij vond dat TOP ook een strafschop verdiende. ,,De overtreding op Jearl Margaritha was net zo licht en dan legt de scheidsrechter hem er niet op.” Met bedenkelijke blik: ,,Dat is gek en frustrerend.”

Volledig scherm Siem de Jong is omringd door TOP Oss-spelers. Hij schoot naast en kopte op de paal. © theo kock persfotografie

Emotie na gemiste kans

Opnieuw liet TOP na rust zien aanvallend sterk voor de dag te kunnen komen met de grootste kans voor Margaritha. Zijn aangeraakte schot leidde tot emoties bij technische staf en ploeggenoot Trevor David. De reacties spraken boekdelen: die bal moest erin. De tijd tikte weg en TOP ging nog aanvallender voetballen. Het opportunistische spel leverde geen gelijkmaker op, wel tot een tegentreffer van invaller Hicham Acheffay die het duel definitief besliste: 2-0.

Margaret baalde stevig van de verloren kelderstrijd. ,,Ik vind het frustrerend dat dit elke wedstrijd gebeurt.” Aelbrecht concludeerde dat TOP punten had laten liggen in Doetinchem. De realiteit: de ploeg zakte door de nederlaag naar de achttiende plek, De Graafschap klom naar de vijftiende plek. Volgende week komt PEC Zwolle (derde), dat met 0-1 van MVV verloor, naar het Frans Heesen Stadion.

Statistieken De Graafschap - TOP Oss Opstelling: Jansen; David, Piqué, Van Eijma, Stuy van den Herik, Van der Sluys (62. Pata); Sanches (85. Leidsman), Gündüz (76. Beekman) , Van der Sluijs (62. Margaret), Lake; Margaritha

Balbezit: 65%-35%

Schoten totaal: 12-8

Schoten op doel: 5-2

Toeschouwers: 9354

Scoreverloop: 16. Gravenberch (pen.) 1-0, 90+3. Acheffay 2-0.