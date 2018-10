TOP Oss vindt nieuwe hoofdsponsor: ‘Dit is geweldig nieuws’

Mooi podium

Evertwim van Dijk, directeur van Best Practice, zegt in een reactie: “TOP is een gemoedelijke Brabantse club en dat past ons goed. We zijn nog niet zo lang sponsor, maar het voelde direct vertrouwd. Onze gezamenlijke relatie, Martin Glas, heeft me verteld over het mooie podium dat het bedrijf heeft gehad. Ik ben trots dat wij dit nu krijgen en heb ontzettend veel zin in de rest van het seizoen.”