TOP Oss vindt vervanger voor Van der Sluys in Belg Bourdouxhe

De 28-jarige Bourouxhe speelde in de jeugd van PSV, dat hem uiteindelijk aan FC Eindhoven verhuurde. Hij bleef er twee jaar, voordat hij achtereenvolgens een jaar bij VVV, en twee jaar bij Helmond Sport voetbalde. Bij die laatste club ontpopte hij zich tot vaste waarde, waarna hij een stap hogerop wilde maken door een contract bij FC Emmen te tekenen. In Emmen kwam hij echter niet aan spelen toe, waardoor hij koos voor een overstap naar TOP Oss. ,,TOP Oss is de laatste jaren flink gegroeid en de club draait al twee seizoenen goed mee”, verklaart Bourdouxhe op de website van de club. ,,Daarnaast heb ik een goed gevoel overgehouden aan het gesprek met de trainer. We hebben dezelfde kijk op voetbal. Ook is het fijn om weer dichter bij mijn gezin in Eindhoven te kunnen zijn.”