TOP Oss voegt nieuwe gezichten aan de selectie toe

Gootjes doorliep eerder de jeugdopleiding bij FC Groningen, waarna hij in de zomer van 2019 bij Cambuur Leeuwarden terecht kwam. De 21-jarige middenvelder maakte er vorig seizoen zijn profdebuut in het bekerduel met RKC, maar de promovendus uit Leeuwarden verlengde zijn contract uiteindelijk niet. In het zuiden hoopt hij nu aan een volgend hoofdstuk in zijn carrière te beginnen door er zijn debuut in de eerste divisie af te maken, en krijgt hij de mogelijkheid een nieuwe verbintenis af te dwingen.

Directeur Peter Bijvelds ziet graag hoe Gootjes presteert onder de intensiteit van de Keuken Kampioen Divisie en of hij kan wedijveren met de spelers die TOP al op het middenveld heeft. ,,Mees is een talent en we hopen dat hij de concurrentie met onze controlerende middenvelders aan kan gaan.”

Bijvelds liet eerder al weten dat de club zich met name in de voorhoede nog wenst te versterken. Daarvoor zijn inmiddels serieuze gesprekken gaande met Stephen Buyl, de 28-jarige linksbuiten die eerder al onder trainer Bob Peeters speelde toen deze trainer was bij KVC Westerloo. De Belg speelt al enige tijd op proef in Oss en de verwachting is dat TOP Oss binnenkort een overeenkomst met hem bereikt.