TOP Oss wacht met smart op spits: ‘Insteken op vier nieuwe basisspelers’

De boomlange nieuwe keeper Joris van Gerwen (26) – hij vervangt de onlangs vertrokken Jonathan Waterberg – stond zaterdag nog niet onder de lat bij TOP Oss. In de oefenwedstrijd tegen De Graafschap op het terrein van Herpinia kreeg Ronald Koeman jr. de voorkeur. Hij was een van de tien contractspelers die aan de aftrap stonden. De indruk die zij in de eerste helft achterlieten, was die van een ploeg waarin verdedigend vrijwel iedereen zijn plek kan vinden, maar waar aan de bal nog veel winst is te boeken.