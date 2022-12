TOP Oss weer aan de bak na eerste korte winterstop: ‘Het was een rare situatie’

,,Het is wel heel anders dat je nu ineens twee breaks hebt in de winter”, legt Pata uit. Stiekem baalde de 22-jarige back van de winterstop. Door de blessure van Trevor David (knie) speelde hij veel meer dan aan het begin van het seizoen. Al is de kans groot dat Pata morgen ook tegen FC Dordrecht in de basis begint. ,,Je wil eigenlijk de lijn doortrekken als je minuten maakt, dan is zo’n onderbreking eigenlijk jammer. Al was de week vrij ook lekker.”

Door de winterstop was hoofdcoach Aelbrecht in dubio. ,,We hebben nagedacht of we spelers vrij moesten geven of juist niet”, begint hij na de vrijdagtraining. ,,En als we ze vrijaf geven: hoe lang dan en wat geef je ze mee voor programma? Daarbij kijken we ook naar andere clubs en dan zie je dat het heel erg wisselend is.”