TOP Oss wil alléén op die negende plek staan en moet daarvoor punten pakken tegen MVV

Op bezoek bij MVV ging TOP Oss in de herfst van vorig jaar pijnlijk onderuit. Maar inmiddels schijnt de lentezon stevig in het ‘Osse Kuipje’.

Het uitduel met MVV van vorig jaar staat nog in het geheugen van Klaas Wels gegrift. De trainer van TOP Oss zag zijn ploeg in Maastricht met 3-0 pijnlijk onderuit gaan. ,,Daar hebben we ons dieptepunt bereikt, want daarna stonden we op de twintigste en dus laatste plek”, zegt hij. Sindsdien is er veel veranderd. De Limburgers staan nu dertiende in het klassement, op drie punten achterstand van de tiende plek van TOP.

,,Zowel onze basisploeg als die van de tegenstander zal in deze wedstrijd op vijf à zes posities verschillen, dus die wedstrijden zijn niet met elkaar te vergelijken”, weet Wels. Zijn ploeg draait inmiddels volop mee in de strijd om de periodetitel, wat de wedstrijd op vrijdagavond extra gewicht geeft. In de komende weken speelt TOP Oss bovendien nog duels met Helmond Sport en Jong PSV; directe concurrenten in dat gevecht. Punten pakken tegen MVV, betekent dus dat TOP het heft de weken daarop volledig in eigen handen neemt.

Playoffs

,,We staan gedeeld negende (tiende op doelsaldo, red.) en willen na de wedstrijd tegen MVV heel graag alléén negende staan.”, zegt Wels. ,,En de week erop weer. Als wij tot het einde van het seizoen op de negende plek blijven staan, doen we automatisch ook mee om de playoffs.”

De oefenmeester kan daarbij op vrijdagavond niet beschikken over rechtsback Trevor David (foto). Hij raakte vorige week geblesseerd in een kopduel met Jong Ajax-speler Terrence Douglas. ,,Bij veel prikkels heeft hij last daarvan, dus het is te vroeg om aan trainingen of wedstrijden te denken”, vertelt Wels. Zijn positie zal naar alle waarschijnlijkheid overgenomen worden door Joshua Sanches.

Fit genoeg?

Wel kan de ploeg weer beschikken over Philippe Rommens. De aanvallende middenvelder viel tijdens de wedstrijd met Jong Ajax al in, en lijkt fit genoeg om weer een hele wedstrijd te kunnen spelen. Op de vraag of hij dat ook gaat doen, wil Wels daags voor de wedstrijd nog geen uitsluitsel geven. ,,Dat wil ik nu heel erg graag met mijn staf gaan bespreken.”

Volledig scherm Philippe Rommens in actie in het duel met FC Eindhoven. © Pro Shots / Johan Manders