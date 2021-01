TOP Oss wil fouten afdwingen bij Excelsior én de zure smaak van Telstar-thuis wegpoetsen

Klaas Wels kan zich de openingsfase van de uitwedstrijd tegen Excelsior in november nog goed herinneren. ,,Het leek redelijk in evenwicht, alleen stonden we toen na anderhalve minuut met 1-0 achter", aldus de trainer van TOP Oss. Uiteindelijk verloor zijn team met 3-0. Dat zegt echter weinig over het hier en nu, denkt Wels. ,,Wij zijn verder dan we toen waren. En we spelen tegen een ploeg die in een andere formatie en samenstelling speelt dan zij in die wedstrijd deden."

De Rotterdammers zijn van een 4-3-3 naar een 5-3-2 formatie gegaan. Precies het omgekeerde van de evolutie die TOP Oss dit seizoen ondergaan is. ,,Ik ben blij dat we dit seizoen zijn overgeschakeld naar een systeem waarin we hoog en snel druk proberen te zetten om fouten bij de tegenstander af te dwingen", zegt de oefenmeester.

Zonder Rommens

,,Aan ons de taak om daar vele malen beter mee om te gaan dan we afgelopen zaterdag tegen Telstar hebben gedaan. Er zijn drie punten te verdelen die we graag in het 'Osse Kuipje' willen houden, én we willen de nare smaak van die wedstrijd weg spelen."

De ploeg moet dat zonder Philippe Rommens doen. De middenvelder maakte vorige week na lang revalideren zijn rentree in de basis, maar viel na een halfuur uit. Rommens kreeg een tackle te verduren die zijn enkel aan de buitenkant blesseerde, en ging er aan de binnenkant doorheen bij het neerkomen daarvan. ,,Hij heeft dus dubbel letsel aan die tackle overgehouden. Dat is heel teleurstellend voor Philippe zelf, en in het verlengde daarvan ook voor ons. Hopelijk heeft het herstel zo min mogelijk tijd nodig."