TOP Oss wil goede lijn doortrekken tegen FC Volendam: 'Nog een appeltje te schillen'

TOP Oss verloor vorig jaar met 3-1 in Volendam na een zwak optreden. ,,Vorig jaar hebben we in Volendan één van onze minste wedstrijden gespeeld’’, zegt algemeen directeur Peter Bijvelds ,,We hebben daar nog een appeltje te schillen.’’

TOP Oss leeft met veel zelfvertrouwen uit naar de wedstrijd in Volendam. Met name de 1-2 overwinning op FC Twente voelt als een stunt. TOP Oss werd zelf op landelijke televisie (bij Veronica Inside) bewierookt. ,,We zijn heel tevreden met deze start’’, zegt Bijvelds. ,,Over het aantal punten en ook met de manier van spelen. Maar je kan nog best wat op- en aanmerkingen maken.’'

Verrast

Of Bijvelds verrast is door de goede resultaten? ,,Die vraag heb ik de voorbije week heel veel gekregen, en ik snap dat die vraag gesteld wordt. Tussen een club als FC Twente en TOP Oss zitten grote budgettraire verschillen. Maar als je naar beide selecties bekijkt, kon je er vanuit gaan dat wij het FC Twente lastig konden maken. In de ontwikkeling van het samenspel zijn wij al heel ver. Bovendien hebben we diverse spelers die niet zouden misstaan bij de top 3 van deze competitie.’’