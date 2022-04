TOP Oss wil Jong Ajax na stunt in Volendam van revanche afhouden

TOP zit in het midden van een zware week. Terwijl de club twee weken geleden enkel een oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma had staan, moest het in de competitie afgelopen vrijdag aantreden tegen titelkandidaat Volendam. Exact een week later ontvangen de Ossenaren in eigen huis Jong PSV, maar eerst mogen zij op maandag naar sportcomplex De Toekomst, voor een duel met Jong Ajax.

Voor TOP Oss bleek het oefenduel dat in Eindhoven met 0-2 afgerond werd een geschenk. ,,We hebben daar gespeeld met de jongens die minder spelen, tegen de wissels van FC Eindhoven”, aldus coach Bob Peeters. ,,De dinsdag daarna hebben we nog getraind, en daarna de jongens vrijgegeven zodat zij iets met hun gezin konden doen. Maandag zijn we weer opgestart en hebben we een goede trainingsweek gehad. Het is fijn voor die jongens weer eens te spelen. Door corona was het moeilijk tegenstrevers te vinden. Met zulke wedstrijden heb je toch weer meer jongens die 90 minuten spelen, want je kan heel veel trainen, maar hebt toch wedstrijdritme nodig.”

In Volendam bewezen de wissels weer volledig op scherp te staan. De spectaculaire 2-1 overwinning was voor een groot deel te danken aan invaller Dean Guezen, die een fraaie assist van de eveneens invallende Kyvon Leidsman feilloos binnen schoot. Op maandagavond reizen diezelfde spelers eerst van hun woonplaats Amsterdam af naar Oss, om vervolgens samen met hun ploeggenoten in de bus naar de hoofdstad terug te keren.

Het beloftenteam van Ajax staat momenteel zevende op de ranglijst, tegenover een vijftiende plek voor TOP. In het Osse Kuipje was eerder dit seizoen de stand tussen beide ploegen na 90 minuten voetbal echter gelijk. Het 1-1 gelijkspel voelde voor de bezoekers toen echter als een regelrechte nederlaag. Jong Ajax zou bij winst op die avond in december periodekampioen geworden zijn, maar zag die titel door een doelpunt van (eveneens Amsterdamse) spits Kay Tejan in de 89ste minuut aan zich voorbijgaan. De supportersvereniging van uiteindelijk periodekampioen Excelsior, liet een dag later taart bezorgen op de Osse burelen als bedankje.