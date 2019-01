TOP Oss wil niemand laten vertrekken

Derde doelman Centen vertrekt bij TOP Oss

2 januari Zonder Dani Centen is TOP Oss begonnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De 21-jarige doelman dwong afgelopen zomer na een proefperiode een contract voor één seizoen af in Oss, waar hij de derde keuze achter Nick Olij en Ronald Koeman junior was. Centen kiest nu voor een maatschappelijk carrière.