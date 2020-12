TOP Oss wil solide spel eindelijk omzetten in doelpunten tegen Jong AZ

,,Als wij hetzelfde niveau halen als tegen Volendam en NAC, dezelfde strijdwijze en energie handhaven, en misschien iets fortuinlijker zijn, dan kunnen wij de wedstrijd tegen Jong AZ winnen”, zegt trainer Klaas Wels overtuigd. ,,Ik vind dat wij de laatste weken heel behoorlijk voetbal op de mat leggen. Dat weten we de ene keer te koppelen aan resultaten en de andere keer aan een schlemielige nederlaag. We wisselen druk zetten af met goed positiespel en creëren elke wedstrijd mogelijkheden. Alleen zijn we met zijn allen teleurgesteld dat we die te weinig om weten te zetten in doelpunten.”

Het ontbrekende scorend vermogen kan wellicht wat opgehoogd worden met de rentree van Kyvon Leidsman, die inmiddels hersteld is van de blessure die hij in het duel met Excelsior opliep. ,,Hij heeft drie weken niet kunnen trainen, maar is deze week weer ingestroomd”, laat Wels weten. De spits werd deze week bovendien vastgelegd voor de komende twee seizoenen, waaruit vertrouwen in zijn potentie spreekt. Een basisplaats ligt tegen Jong AZ echter nog niet in het verschiet. Hetzelfde geldt voor middenvelder Olivier Rommens, die deze week eveneens weer meetrainden met de groep. ,,Ze zijn inzetbaar, en gaat mee”, aldus de oefenmeester. ,,Ik heb in elk geval de mogelijkheid hen in te brengen, maar ze gaan nog niet starten.”