TOP Oss wil tij keren tegen Excelsior

,,Ik zie de ploeg trainen en werken en ben ervan overtuigd dat het tij gaat keren”, aldus TOP Oss-trainer Klaas Wels. ,,De vraag is wanneer, maar ik voel dat we dichtbij zijn. Ik ga ervan uit dat het tegen Excelsior is.” Het duel met de Rotterdamse ploeg is de laatste thuiswedstrijd die zijn selectie speelt voor de winterstop. De laatste kans daarmee ook, om in dit jaar nog een goede indruk achter te laten op het thuispubliek van de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie.

TOP kan prima statistieken overleggen in het creëren van kansen en in het onderscheppen van ballen op het op het middenveld. Daar koopt de ploeg alleen helemaal niks voor, wanneer de statistieken wat betreft ballen die daadwerkelijk tussen de palen gaan, mager blijven. ,,Alleen als we allemaal structureel verbeteren, de kansen wel verzilveren en minder gemakkelijk doelpunten tegen krijgen, levert dat iets op”, weet Wels.

Scorend vermogen

,,Deze week hebben we veel in linies bij elkaar gezeten”, blikt Wels terug. ,,Om aan te geven wat er beter moet met bal, dus het verdedigen, en zonder bal, het opbouwen en aanvallen. Excelsior is één van de beste ploegen in deze competitie. Ze hebben veel scorend vermogen. Maar daarentegen is het ook een ploeg die best wat doelpunten tegen krijgt.”