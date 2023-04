TOP Oss wil ‘verloren seizoen’ toch nog cachet geven: ‘We zijn verplicht er samen de schouders onder te zetten’

Dat de vierde en laatste periode van het seizoen niet is geworden wat TOP Oss ervan hoopte, is inmiddels duidelijk. In de laatste wedstrijden van het seizoen hoopt de club toch nog het goede gevoel terug te krijgen en daarbij kan het weer beschikken over middenvelder Joshua Sanches.

TOP Oss vaart over woelige baren in de Keuken Kampioen Divisie. ,,De afgelopen periode was voor niemand leuk’’, zegt coach Klaas Wels daarover. Ondanks de magere resultaten van de afgelopen weken hoopt de oefenmeester het seizoen toch met een enigszins goed gevoel af te kunnen sluiten, ook al weet hij dat het een verloren jaargang is voor TOP Oss. ,,Om nog iets van cachet aan het seizoen te geven willen we in de laatste wedstrijden attractief voetbal spelen en daarmee goodwill kweken bij de achterban’’, stelt Wels.

De coach hamert daarbij op synergie. Want ook al heeft TOP Oss een aantal goede voetballers in de gelederen, als die op een eilandje spelen komt de ploeg nergens. ,,We zijn verplicht om de schouders er sámen onder te zetten, dat moet. Alleen als team kunnen wij resultaat halen.’’ Vrijdagavond krijgt de ploeg daarvoor in eigen huis de kans tegen Almere City, een ploeg die goed draait in de Keuken Kampioen Divisie en zich al heeft verzekerd van een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Invallen

Vorige week keerde middenvelder Joshua Sanches na een half jaar blessureleed terug in de wedstrijdselectie en ook tegen Almere City is hij erbij. ,,Het zou mooi zijn om in te kunnen vallen. Ik hoop dit seizoen sowieso nog minuten te kunnen maken, dat is tijdens m’n blessure altijd het doel geweest’’, zegt Sanches.

Voor hem was het zijn eerste blessure en die viel hem ook op mentaal gebied zwaar. ,,Ik had een scheurtje in m’n bovenbeen en toen ik bijna fit was, gebeurde het opnieuw. Daarmee stond ik met een blessure die niet zo ernstig leek toch zes maanden aan de kant.’’

Totdat het noodlot in november vorig jaar toesloeg speelde Sanches wekelijks in het shirt van TOP Oss en ook vorig seizoen was hij vaste klant in de basis. En toen ineens was daar de klap. Zijn revalidatie vond voornamelijk plaats in het krachthonk en juist dat maakte Sanches gek. ,,Op een gegeven moment voel je je gewoon geen voetballer meer. Het enige dat ik wilde was weer op het veld staan en simpelweg erbij zijn.’’

Dat is gelukt en nu kijkt de Amsterdammer met een aflopend contract weer vooruit. ,,Ik heb nog niks van de club gehoord, maar ik zou graag bij TOP Oss willen blijven. Voor mij voelt het hier als thuis.’’