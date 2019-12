TOP Oss wil voor de tweede keer dit seizoen van Jong Ajax winnen

Dat TOP Oss tegen Jong Ajax een moeizame eerste seizoenshelft afsluit, is geen geheim. Maar de competitie begon voor de Ossenaren nog met winst, op datzelfde Jong Ajax: 2-1.

Voor de een maand daarna naar Oss verkaste Danzell Gravenberch is Sportcomplex De Toekomst geen onbekend terrein. Hij speelde in de jeugdopleiding van Ajax als spits, maar verhuisde op aanraden van Frank de Boer naar de achterhoede. De doorbraak bij de Amsterdammers bleef uit, waarna hij langs diverse clubs in Europa zwierf.

Tot TOP Oss zich in de zomer meldde en de 25-jarige verdediger al snel terug in de spits plaatste. Gravenberch maakte er een goede indruk, maar kampte na enkele wedstrijden met blessureleed. In het bekerduel met VV Katwijk bewees hij weer fit te zijn, door 120 minuten te spelen. Hij viel in voor de tijdens de warming-up geblesseerd uitgevallen Lorenzo Piqué.

Büttner

Giovanni Büttner viel vorige week ook uit. Het contract van werd eerder deze week verlengd bij TOP Oss, dat hem goed gebruiken kan in de voorhoede of op het middenveld. Dat hij tegen Jong Ajax in actie komt lijkt echter twijfelachtig.