TOP Oss wint in een stroeve pot op een beladen avond

“Ik heb met hart en ziel alles gedaan voor de club wat in mijn vermogen lag”, zegt Peter Bijvelds met overslaande stem. Sinds een week is hij technisch directeur van De Graafschap, maar de club waarover hij het heeft is daar waar hij de acht jaar ervoor de scepter zwaaide. “We zijn klein, maar verdomme ook dapper!” Bijvelds heeft zichzelf voorgenomen niet vol te schieten. Tevergeefs. Het maakt zijn afscheid alleen maar mooier; menig directeur in de voetballerij heeft een werkgever met stille trom verlaten. Voor Bijvelds en TOP Oss is zoiets ondenkbaar.

Emotie is er ook in het stadion als na zes minuten aanvoerder van Jong PSV Dennis Vos van het veld wordt gestuurd. Scheidsrechter Robin Vereijken legt de bal op de stip na zijn charge op Osse captain Rick Stuy van den Herik. Spits Kay Tejan, topscoorder van de derde periode, peert de pingel tegen de touwen. De wedstrijd wordt er uiteindelijk niet leuker van. Met slechts tien man, zakt Jong PSV drie kwartier lang in op de eigen helft, terwijl TOP duwt, prikt, speurt en peurt naar een opening, zonder resultaat.

“We hadden de keus gemaakt het rustig uit te spelen”, zei Kay Tejan na afloop. Met de trofee die zijn zeven doelpunten hem opleverde in de handen, constateerde hij dat het eigenlijk té rustig bleek te zijn. Toch kon het zijn vreugde niet temperen. Net als Bijvelds ervoor, werd Tejan tijdens zijn huldiging namelijk hartstochtelijk toegezongen. “Kay, die is een Ossenaar”, schalde het vanaf de C-tribune. Of dat volgend seizoen ook nog zo is, is echter een vraagteken. “Ik ben gefocust op het afmaken van dit seizoen. Daarna kijk ik wat er gebeurt”, sprak hij kalm.

In de tweede helft schroefde TOP het tempo op, al duurde het ondanks een handvol kansen nóg eens drie kwartier tot er weer een doelpunt viel. “We geven weinig weg, maar het was een moeizame wedstrijd”, zag ook coach Bob Peeters. “Iedereen denkt dat het tegen tien man makkelijker wordt, maar dan organiseren zij zich nog meer en geven ze weinig ruimte weg.”

In de 93ste en allerlaatst minuut van de wedstrijd was het invaller Kyvon Leidsman die de bevrijdende treffer scoorde. Hij waardeerde de wedstrijd daarmee op van een zakelijke tot een klinkende overwinning. “Ik krijg ‘m goed mee van Rick en dan is het de kunst om de bal zo ver mogelijk naast de keeper te leggen”, wist Leidsman. “Dat is gelukt.”

Na zijn assist vorige week tegen Volendam, had hij opnieuw weinig tijd nodig om effectief te zijn. Volgens Peeters hing zijn doelpunt zelfs al even in de lucht. “Hij heeft een fantastische trainingsweek achter de rug. Ik zei tegen hem dat hij de lotto moest gaan spelen; elke bal die hij raakte ging binnen.” Leidsman koos beheerst zijn hoek, en de trainer keek tevreden toe hoe heel de ploeg naar de cornervlag stoof om zijn doelpunt met hem te vieren. Na bijna 90 minuten tergende minuten, bood de wedstrijd zo toch nog een emotioneel einde.