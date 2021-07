TOP Oss wint ‘Marcel van der Sloot-derby’ met ruime cijfers na verrassende openingsgoal Cluzona

,,Die jongens van mij hebben maandenlang niks mogen doen”, zegt Marcel van der Sloot over de spelers van Cluzona. ,,En een wedstrijd met publiek is voor hen helemaal lang geleden.” De amateurclub waar hij hoofdtrainer is, stond dan ook te trappelen om op zaterdagmiddag tegen TOP Oss het veld op te mogen. In wat inmiddels een traditie mag heten, start hun seizoen met wat de ‘Marcel van der Sloot-derby’ is gaan heten. Van der Sloot is immers ook al jaren assistent-trainer van de Ossenaren, de club waar hij als speler furore maakte.

Dat de verhoudingen tussen zijn beide ploegen scheef zijn, hoef je hem dus niet te vertellen. Toch was het Ruben Maas die op zaterdagmiddag in Wouw namens Cluzona de score wist te openen. ,,Een fantastische goal”, vindt zijn trainer. ,,En we hebben zelfs nog twee kansen gecreëerd. Maar we weten op voorhand dat TOP Oss veel meer kansen creëert, en uiteindelijk ook veel meer goals scoort. Voor mijn ploeg is het vooral een leuke conditionele prikkel.”

Ruime uitslag

De rest van de doelpunten waren inderdaad voor TOP. Don Bolsius en Jarni Koorman zorgden voor een ruststand van 1-2, en in de tweede helft wisten Dean Guezen en proefspelers Lars Rebergen, Gianluca Rizzo (twee keer) en Din Sula (twee keer) de eindstand tot 1-8 op te krikken. Maar Van der Sloot weet dat die score een vertekend beeld geeft. ,,Het niveau bij TOP moet echt nog omhoog. Zo kritisch moeten we ook zijn, ondanks de leuke uitslag.” Van der Sloot denkt dat er vooral in aanvallende nog veel te winnen is. ,,Onze selectie is nog niet helemaal op volle oorlogssterkte. We houden onze oren en ogen open voor wie we daar nog aan toe kunnen voegen.”

Maar voor nu zit de werkdag voor de trainer met de twee petten erop. Een wat langere dan gebruikelijk, want vanochtend heeft hij de profs in Oss nog getraind, om ’s middags hun tegenstanders in Wouw te coachen. Over welk hoofddeksel hij nu draagt bestaat daarom geen twijfel; de spelersbus terug naar Oss laat hij deze keer aan zich voorbijgaan. ,,Ik ben nu trainer van Cluzona”, lacht Van der Sloot. ,,Ik ga zo een biertje pakken en blijf op mijn gemak hier zitten.”