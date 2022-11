TOP Oss wint van Jong AZ en haakt aan bij middenmoot

Na de sof tegen PEC Zwolle heeft TOP Oss in eigen huis de rug gerecht. De Ossenaren versloegen vrijdagavond Jong AZ met 2-1 en dat was niet eens onverdiend. Door de zege haakt de ploeg van coach Kristof Aelbrecht aan bij de middenmoot in de Keuken Kampioen Divisie.

Voordat de toeschouwers in het Frans Heesen Stadion goed en wel op hun plek zaten, tekende Joep van der Sluijs al voor de openingstreffer voor TOP Oss. De middenvelder ging goed door aan de linkerkant en schoot knap raak in de lange hoek. ,,Hij viel lekker binnen”, beaamde de doelpuntenmaker. ,,Ik heb naar m’n spel gekeken en wil meer tussen de linies spelen en afwisselen. Dat moet voor meer gevaar zorgen en dat is vandaag goed gelukt.”

Na die vliegende start kreeg TOP Oss nog een aantal mogelijkheden, maar verder dan een schot van Richonell Margaret in het zijnet kwam het niet. Jong AZ nam daarna het heft in handen en kreeg via onder meer Iman Griffith en Yusuf Barasi kansen op de gelijkmaker. Van der Sluijs: ,,Na het doelpunt moesten we veel kantelen en tegenhouden, dat kost veel kracht. Ons plan was om van daaruit gevaarlijk te worden in de omschakeling.” Halverwege de eerste helft viel de tweede Osse treffer uit de lucht. Toshio Lake legde klaar voor Margaret die vervolgens over de bal heen maaide, maar basisdebutant Thomas Beekman stond op de goede plek om alsnog de 2-0 binnen te schieten.

Inschattingsfout

Ook na rust leek TOP de zaken goed op orde te hebben, totdat doelman Thijs Jansen zich verkeek op een afstandsschot van Jong AZ-invaller Soulyman Allouch. Die inschattingsfout van de Osse sluitpost betekende de aansluitingstreffer voor de bezoekers en daarmee was de spanning ineens helemaal terug in de wedstrijd. De beloften uit Noord-Holland rammelden daarna aan de poort, maar waren eigenlijk niet in staat om écht uitgespeelde kansen te creëren. Tien minuten voor tijd kreeg Van der Sluijs in een overtalsituatie de uitgelezen kans om TOP in veilige haven te brengen, maar zijn schot was te slap. In de slotfase stond TOP het water nog even aan de lippen, maar het ging niet kopje onder en trok de overwinning over de streep.

Door de zege haakt TOP – tot tevredenheid van coach Kristof Aelbrecht – aan bij de onderkant van de middenmoot in de KKD. ,,We begonnen heel agressief. We wilden vroeg de wedstrijd in handen krijgen en die vroege goal werkt daar natuurlijk aan mee. Zeker na de 2-0 hebben we veel moeten verdedigen en dat hebben we als team heel goed gedaan. Aan de bal vond ik ons spel ook zeker niet onaardig, al maken we nog niet altijd de juiste keuze”, aldus de Belgische oefenmeester.

Scoreverloop: 2. Van der Sluijs 1-0, 25. Beekman 2-0, 61. Allouch 2-1

Opstelling TOP Oss: Jansen; Van der Sluys, Van Eijma, Piqué, Pata; Gündüz, Stuy van den Herik, Van der Sluijs (86. Dekker), Beekman (66. Allemeersch); Lake, Margaret (86. Hilderink). Gele kaarten: Beekman, Gündüz (TOP Oss), Schouten, De Jong (Jong AZ).