TOP Oss zet de tanden in aankomende trilogie: ‘Het gaat pittig worden’

Reservekeeper Bodhi Prinssen mept gefrustreerd tegen het hek als hij het veld verlaat. Tijdens de training is hij met zijn voet op een staander die langs het veld stond terecht gekomen, waarbij zijn enkel pijnlijk dubbel klapte. “Ik wilde eigenlijk meteen het veld alweer op gaan, maar dat was niet helemaal de bedoeling”, vertelt de reservekeeper. De fysiotherapeuten van TOP Oss maanden hem er nog wat ijs op te houden en de rest van de training in de dugout uit te zitten.

Uitputtingsslag?

Dat de spelersgroep gretig is, mag duidelijk zijn. De volle breedte van hem zal van pas komen in de uitputtingsslag die de club voor de boeg heeft. De door coronabesmettingen afgelaste wedstrijd tegen Jong AZ wordt op maandag ingehaald, en in diezelfde week wacht de derby tegen FC Den Bosch. “Maar de eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste”, weet coach Bob Peeters. Dat is het uitduel tegen Helmond Sport op vrijdagavond. “Vaak moeilijke wedstrijden, maar het is zeker een gelijkwaardige tegenstrever. We kunnen er een hele mooie week van maken als we resultaten boeken.”

‘Geen kloot aan’

Directeur Peter Bijvelds herinnert zich met afgrijzen hoe dat duel in eigen huis eerder dit seizoen met 0-0 afgesloten werd. “Veruit onze minst aantrekkelijke wedstrijd dit seizoen”, vindt hij. “Voor de neutrale toeschouwer was er geen kloot aan.” Hij verwacht ook in Helmond geen spektakelstuk, al vindt hij attractief voetbal even van ondergeschikt belang. “We hebben bewezen dat we goed kunnen voetballen. Nu komen we bij een drieluik waarin het mij niet uitmaakt als we erna zeggen dat het misschien wel onze minste wedstrijden waren; als we maar punten pakken.”

Quote Drie duels in één week gaat pittig worden. Maar we hebben gelukkig wel wat jongens die terug zijn gekomen Bob Peeters

Om dat te bereiken wil Peeters vooral van de eigen sterktes van het team uit blijven gaan. “We gaan van één wedstrijd in vier weken naar drie duels in één week. Dat gaat pittig worden. Maar we hebben gelukkig wel wat jongens die terug zijn gekomen.” Met de terugkeer van Huseyin Dogan en Justin Mathieu is de selectie inderdaad bijna compleet. Of ook Roshon van Eijma en Dean Guezen van de partij zijn is echter onzeker; de eerste was deze week ziek, die tweede kreeg tijdens de training een lelijke tik op zijn knie te verwerken.

Om de zware week die TOP voor de boeg heeft goed door te komen, kan Peeters elk paar benen gebruiken. Net als een goede start in Helmond. “Als het minder gaat voel je de vermoeidheid sneller”, weet de trainer. “En als je goede resultaten boekt ben je nooit moe.”