TOP Oss ziet gelijkspel in blessuretijd verdampen

TOP Oss had het gelijkspel dat zo lang op het scorebord stond verdiend, maar kreeg in de 93ste minuut de 1-2 om de oren. Keeper Thijs Jansen: ,,Hun laatste schot was een goed schot, en die zat.”

,,Een punt was voor beiden verdiend”, sprak Justin Mathieu na afloop. Variaties daarop klonken van teamgenoten en trainer, maar de eindstand was een andere. In de allerlaatste van 93 minuten voetbal waarin die terechte 1-1 zo lang op het scorebord had gestaan, ging de winst alsnog naar de bezoekers uit Venlo. Doelpuntmaker Mathieu verbeet zijn chagrijn. ,,Ik denk dat duidelijk is aan hoe zij juichen dat ze het zelf ook totaal niet zagen aankomen.”

TOP begon de avond wat slordig, maar compenseerde dat met een flinke dosis vechtlust. Na twintig minuten oogde het steeds zekerder, en accelereerde de excellerende Justin Mathieu het strafschopgebied in. De Tsjech in Limburgse dienst Richard Sedlacek haakte vervolgens zijn voet, waarop scheidsrechter Luuk Timmer niet anders kon dan naar de stip wijzen. ,,Vanaf het moment dat je die fluit hoort ga je in je focus. Daar ben je niet meer uit te halen, en dan doe je wat er in je opkomt”, aldus Mathieu, die de penalty zelf benutte.

Panenka

Het was zijn derde strafschop al van dit nog jonge seizoen. De eerste twee schoof hij de rechterhoek in, wat er ditmaal in hem opkwam was iets anders. Met een beheerst boogje tikte hij de bal door het midden, nadat keeper Lukas Zima al de rechterhoek in gedoken was; een onvervalste panenka. ,,Iedereen was aan het roepen, de spelers roepen, de supporters, de keeper roept dat ie weet wat ik ga doen”, zei Mathieu. ,,Blijkbaar wist ie dat toch niet.” Heel even leek die herinnering een glimlach op te roepen bij de nummer tien van TOP, maar die verdween in een oogwenk. ,,Ik kan er nog niet van genieten. Misschien als ik er volgende week een keer naar kijk dat ik denk ‘dat is toch leuk’, maar nu koop je er niks voor.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Toshio Lake in actie voor TOP Oss. © Pro Shots / Peter van Gogh

Omzetting

Vijf minuten voor rust dook Thijme Verheijen meters van de goal vrij als een vogel op, waardoor hij de Ossenaren hun voorsprong ongehinderd ontnemen kon: 1-1. Na rust brak een fase aan waarin de ploeg uit Venlo een kwartier lang het overwicht in handen had. Dat zag ook trainer Kristof Aelbrecht, die vlot ingreep in de speelwijze. ,,We hebben toen een omzetting gedaan door Joshua Sanches er als middenvelder bij te zetten, en frisse jongens voorin waardoor we wat meer de diepte konden bespelen”, legde de trainer na afloop uit.

Met spits Kyvon Leidsman en linksbuiten Jearl Margaritha in het veld oogde het spel direct een stuk frivoler. ,,Met die extra middenvelder konden we de tweede bal oppakken, en van daaruit de diepte zoeken. Dat pakte eigenlijk wel goed uit, ik had het idee dat we de wedstrijd toen in handen hadden. En gevaarlijker zouden kunnen worden. Dan is het ongelooflijk zuur dat je de 1-2 om de oren krijgt.” Ook voor debuterend keeper Thijs Jansen voelde het als zout in de wond dat de tegentreffer in het allerlaatste spelmoment viel. Hij had eveneens een gelijkspel gerechtvaardigd gevonden. ,,Op het laatst hadden wij meer kansen om de wedstrijd te winnen dan zij. Ik kreeg alleen nog een paar rollertjes op me af. Maar hun laatste schot was een goed schot, en die zat.”

Opstelling TOP Oss: Jansen; D. van der Sluys, Piqué, Van Eijma, David; Stuy van den Herik, Dekker, Mathieu; Ladan (75. Margaritha), Lake (71. Leidsman), J. van der Sluijs (71. Sanches)