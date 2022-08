TOP Oss ziet Norbert Alblas vertrekken naar Excelsior en trekt Jason Fitz-Jim aan als derde keeper

De overstap van keeper Norbert Alblas naar de eredivisie is een feit. Op de dag van de Nederlandse transferdeadline is de deal met Excelsior Rotterdam die sinds vorige week in de lucht hing eindelijk rond gekomen. In het Rotterdamse Kralingen zal Alblas de strijd aangaan met eerste keeper Stijn van Gassel.

Een overeenstemming over een transfer van Alblas naar Excelsior was toen al nagenoeg rond, maar TOP wilde de doelman nog niet laten gaan tot het zelf een derde keeper gevonden had. Die is nu gevonden in de vorm van Jason Fitz-Jim. De 20-jarige Fitz-Jim komt over van het beloftenelftal van Telstar en is een neef van Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim. Bij TOP Oss sluit hij per direct aan op amateurbasis, in de hoop een profcontract af te dwingen.