TOP Oss zonder drie vaste basisspelers naar NEC

De Ossenaren missen vaste basisspelers Niels Fleuren, Levi Opdam en Denzell Gravenberch. Laatstgenoemde speelde de laatste weken als spits. Opdam en Fleuren zijn vaste waarden in de defensie van Wels. Ook Gianni Tiebosch en Jordie Briels zijn er niet bij.

Wels had ook goed nieuws te melden. Cas Peters en Enzo Stroo hebben de groepstraining weer hervat. ,,Dat is natuurlijk wel heel prettig. We hebben er voorin nu toch weer wat mogelijkheden bij”, verklaart de trainer. De twee lijken nog niet in aanmerking te komen voor een basisplaats. ,,Ze zijn inzetbaar, anders zitten ze niet bij de wedstrijdselectie. Het ontbreekt hen natuurlijk wel aan wedstrijdritme. Daar houden we rekening mee.”

Sterke voorhoede

De trainer is benieuwd hoe zijn ploeg zich manifesteert in Nijmegen ,,Ik vind dat NEC veel kwaliteit heeft. Op het middenveld hebben ze met Tom van der Looi eredivisie-ervaring en met Mart Dijkstra een jongen die er al jaren speelt.” Wels is onder de indruk van de Nijmeegse voorhoede. ,,Daar staan met Jonathan Okita en Ole Romeney jongens met veel techniek. Ik verwacht dat ze met Zian Flemming in de punt beginnen. Dat is ook een ander type dan je doorgaans ziet.”

Wels ziet bij zijn eigen ploeg een positieve ontwikkeling. ,,Ik zie in het spel een stijgende lijn. Tegen Jong PSV speelden we een goede eerste helft. Ook tegen FC Dordrecht vond ik het niet verkeerd. We speelden lange tijd tegen tien man en dat is niet eenvoudig.” Of Wels de elf poppetjes al in zijn hoofd heeft? ,,Ja, het is duidelijk hoe we het morgen doen. We weten waar we NEC pijn kunnen doen.”