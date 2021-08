TOP Oss’er Richonell Margaret strijdt tegen voormalig ploeggenoten: ‘En nu tegen hen scoren’

VoorbeschouwingOp maandagavond is het exact twee weken geleden dat Richonell Margaret zijn eerste goal van het seizoen scoorde. In het shirt van Jong AZ welteverstaan, dat uitgerekend nu de tegenstander is van TOP Oss, de club die hem sinds een goede week op huurbasis voor dit seizoen overgenomen heeft.

“En nu tegen hen scoren. Daar gaan we voor”, zegt Margaret met een lach na afloop van de training in het ‘Osse Kuipje’. Dat de club die daar speelt een stuk kleiner is dan de grote Amsterdamse, Arnhemse en Alkmaarse voetbalmachines waarin hij achtereenvolgens tot wasdom kwam, deert zijn ego niet. “Daar heb ik geen last van. Ik ben goed opgevangen hier en hoop dat ik belangrijk kan zijn voor het team.”

Om dat doel te bereiken wil hij bovendien best wat weetjes over het spel van zijn voormalig teamgenoten delen met coach Bob Peeters. Handig, want beloftenteams zijn moeilijk in te schatten, denkt de oefenmeester. “Jong AZ speelde tegen Almere City met vijf andere spelers dan ze in Helmond hebben gedaan. Vanaf het moment dat we het wedstrijdblad krijgen en weten wie speelt, kunnen we wel de nodige info winnen over spelers die ons niet bekend zijn.”

80/20

Teveel gewicht wil hij daar echter niet aan geven. ,,Het gaat voor het grootste deel over ons; hoe wij staan en gaan spelen. Ik ga altijd uit van 80/20: tachtig procent is ‘wat doen we zelf?’, en twintig procent is ‘wat doet de tegenstrever?’” Ook het feit dat het duel een treffen tussen koplopers van de competitie is, vindt Peeters na twee speelrondes nog van ondergeschikt belang.

,,De punten die we hebben kan niemand ons afpakken. Dat is leuk en geeft ademruimte, maar we moeten op alle vlakken nog wat verbeteren. Ik was blij met de tweede helft vorige week, omdat we toen de progressie zagen, en voetballend beter speelden dan in de eerste wedstrijd tegen Excelsior. Dáár moeten we nu mee bezig zijn.”

Vermoedelijke opstelling: Alblas; Abdat, Lammers, Piqué, David; Kaak, Stuy van den Herik, Sanches; Margaret, Tejan, Mathieu