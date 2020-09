TOP speelt in Almere voor de derde keer een duel zonder punten

TOP Oss kwam in Almere opnieuw met een offensieve opstelling waarmee de ploeg hoog druk wilde zetten. Dat leverde echter weinig uitgespeelde kansen op, wat extra pijnlijk werd toen de thuisploeg op een snelle voorsprong kwam. De arbitrage zag het vooruitgestoken been van Lorenzo Piqué waar Oussama Bouyaghlafen tegenop liep als een dermate zwaar vergrijp dat het een penalty vereiste, die Thomas Verheydt zonder aarzelen binnenschoot.

Iets meer dan een kwartier later was het opnieuw raak, toen Almere soepel door de Osse verdediging heen speelde dankzij een slimme pass van Ilias Alhaft, waardoor Anass Ahannach de bal behendig voorbij Geens kon schieten. De Osse ploeg raakte gefrustreerd, en liet zag makkelijk kaarten aansmeren. Enkele minuten voor rust zorgde Kyvon Leidsman dan toch nog voor wat gevaar van Osse zijde, toen hij de bal vanuit kansrijke positie op Almere-goalie Michael Woud afvuurde. Die had de bal echter niet klemvast, waarop Olivier Rommens met vuur in de sloffen jaagde op de rebound. Daar zag de scheidsrechter om onduidelijke reden echter iets onbetamelijks in, waarop hij de Belg terugfloot.

Genoeg gezien

Er waren zo’n tien minuten verstreken in de tweede helft toen trainer Klaas Wels genoeg gezien had, en Lars Hutten, Mateo Aramburu en Joshua Sanches warm liet lopen. Een trio aanvallende spelers, waarmee de coach van TOP Oss aan leek te geven voor alles of niets te gaan. Voordat de eerste van het het gras opstapte, zette Leidsman echter de debuterende Jarni Koorman voor de keeper, die op de paal schoot.

Minuten later was Almere wél trefzeker. Waar TOP Oss-keeper Bo Geens een schot van Margaritha nog over de goal heen wist te tikken, was het Bouyaghlafen die kort daarop alsnog voor de derde treffer tekende. Met nog twintig minuten op de klok mocht Aramburu de mat op om Leidsman te vervangen, wat door de minuten ervoor inmiddels smaakte als mosterd na de maaltijd. Sanches kwam uiteindelijk niet aan spelen toe, maar tien minuten later was de beurt eindelijk wel aan Lars Hutten en Matthijs van Nispen. De speeltijd die hen gegund was, was echter te kort om nog een noemenswaardig verschil te kunnen maken.

Opstelling TOP Oss: Geens; Roosken, Stuy van den Herik, Lammers, Piqué; Koorman (78. Van Nispen), Damen (46. Guezen), Kaak, O. Rommens; Van der Heijden (79. Hutten), Leidsman (70. Aramburu)