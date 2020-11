TOP-trainer Klaas Wels over duel met NAC: ‘Wij gaan zeker aanvallen’

,,Op het moment dat deze ploeg compleet blijft, doen ze tot het eind mee om de bovenste twee plekken”, zegt TOP Oss-trainer Klaas Wels over NAC. ,,Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht en daar hebben ze de spelers voor.” Zijn tegenstander van vrijdag werd eerder dit seizoen door het coronavirus getroffen, maar doet vanaf de vierde plek in het klassement inmiddels weer volop mee om de titel.

TOP Oss bewees in de uitwedstrijd bij Volendam vorige week echter geen schroom te hoeven hebben voor titelkandidaten. Na een uiterst pover eerste half uur wisten de Ossenaren het duel alsnog hun richting op te buigen, om uiteindelijk overtuigend een punt mee naar huis te nemen. ,,Dat geeft moed en vertrouwen”, aldus de trainer, die de mentale weerbaarheid van zijn pupillen roemt. Waar TOP vorig seizoen het hoofd nogal eens liet hangen, blijft de ploeg nu bij tegenslag wel vertrouwen op eigen kunnen.

,,Ons voetballend vermogen is heel aardig”, constateert Wels. ,,Nu gaat het erom meer kansen te creëren en daar effectief mee om te gaan.” Hoewel de Ossenaren momenteel slechts de zeventiende plek op de ranglijst bezetten, zetten zij vaak in op hoog druk zetten. Concurrenten reageren daar nog wel eens meesmuilend op, merkt Wels licht geagiteerd. ,,‘Oh ze gaan aanvallen?’ Ja, dat gaan ze zeker. Maar we doen dat wel gecontroleerd. Weg gaan niet naïef de boel open zetten.”