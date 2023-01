TOP versterkt zich met verdediger: Vasilios Pavlidis op huurbasis naar Oss

Pavlidis werd geboren in Thessaloniki, maar de Griekse jeugdinternational kent het ‘Osse Kuipje’ inmiddels. Onlangs viel hij nog in bij Jong AZ, dat met 1-3 won van TOP . Het Frans Heesen Stadion is dus komend half jaar zijn nieuwe werkterrein. TOP neemt hem tot aan het einde van het seizoen op huurbasis over van de club uit Alkmaar.

Pavlidis verkaste in de zomer van 2021 van de jeugdopleiding van Schalke 04 naar AZ, waar broer Vangelis in het eerste elftal speelt. In Oss hoopt hij meer minuten te maken, want Pavlidis zat bij de Alkmaarse beloftenploeg vooral op de bank. ,,Ik ben een snelle speler, die goed is in het hoge spel; kopsterk”, aldus de 20-jarige verdediger. ,,Daarnaast kan ik gevaarlijk zijn bij vrije trappen en corners en ben ik een sterke, agressieve speler. Bij TOP hoop ik dat in het stadion te gaan laten zien.”