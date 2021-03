TOP wil vierde periode beginnen met weer een overwinning op NEC

TOP Oss opent de vierde periode op vrijdagavond in eigen huis tegen NEC. Na de 0-1 overwinning op bezoek in Nijmegen, hoopt trainer Klaas Wels weer op winst.

,,TOP Oss heeft een Messi”, grapt trainer Klaas Wels, daags voor de wedstrijd, als hij met een broodmes in zijn handen naar de trainerskamer van het Frans Heesen Stadion loopt. Daar snijdt hij een stuk van de kruimelvlaai af die de jarige Lars Hutten meegenomen heeft. Met de sfeer in aanloop naar het thuisduel met NEC is in elk geval niks mis.

Vlak voor de winterstop wonnen de Ossenaren de wedstrijd in Nijmegen, maar de formatie van toen is al lang niet representatief meer voor het NEC van nu, weet Wels. ,,Hun 4-3-3 spelsysteem kwam ons toen goed uit, omdat we met Lorenzo Piqué en Rick Stuy van den Herik centraal achterin speelden. Dat is makkelijker om tegen één centrale spits te spelen, dan tegen twee”, herinnert hij zich. Sindsdien schakelden de Nijmegenaren echter naar een 5-3-2 formatie.

Wind in de zeilen, mee of tegen?

,,We spelen nu tegen een NEC dat de wind in de zeilen heeft”, constateert Wels. Assistent-trainer Marcel van der Sloot kijkt hem vanaf de andere kant van het bureau wat meewarig aan. ,,Mooi, hè?”, reageert Wels tevreden over zijn eigen verwoording. ,,Maar je weet ook van de wind van morgen?”, vraagt Van der Sloot. ,,Daar kun je niet op zeilen”, antwoordt Wels zonder blikken of blozen. Keeperstrainer Ronnie Buitenkamp schudt ondertussen lachend zijn hoofd over het spreekwoordelijk steekspel.

,,Ze hebben een tegenvaller met het uitvallen van Rens van Eijden,” zegt Wels over de centrale verdediger van NEC die wegens een enkelblessure niet spelen kan, ,,maar geven weinig tot niets weg”. De club uit Nijmegen heeft al drie wedstrijden op rij de nul gehouden. ,,En ze hebben een middenveld met veel voetballend vermogen en diepgang”, aldus Wels.

Leidsman in plaats van Van der Heijden

Toch ziet hij zeker mogelijkheden voor TOP om de vierde periode succesvol te openen. Aanvaller Kyvon Leidsman heeft daarvoor opnieuw de voorkeur boven Dennis van der Heijden gekregen. ,,Kyvon is met name met zijn rug naar de goal toe en qua aanspeelbaarheid beter”, verklaart de trainer. ,,Dennis is meer een lopende spits. Op het moment dat een tegenstander met vijf man achterin speelt, zijn er weinig ruimtes om te belopen.”