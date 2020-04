Topscorer Philippe Rommens verlengt contract bij TOP Oss

Terwijl het nog altijd onduidelijk is wanneer en hoe het onderbroken voetbalseizoen weer aan kan vangen, moeten clubs zich ook alweer op het seizoen erna concentreren. TOP Oss biedt haar aanhang in elk geval een lichtpunt in het vooruitzicht, door topscorer Philippe Rommens een contractverlenging aan te bieden. De 22-jarige Belg tekende dit seizoen voor negen treffers, en is daarmee van cruciaal belang voor zijn team.

De huidige nummer 10 van TOP Oss kwam in de zomer van 2018 over van Jong PSV. Hij tekende toen een contract voor twee jaar, met een optie op nog een jaar. Die optie is nu gelicht. ,,Het is fijn om dat vertrouwen te krijgen, vooral in deze situatie”, laat Rommens in een telefoongesprek weten. Dat vele voetbalclubs immers in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, heeft ook hij gemerkt. ,,Ik heb van veel spelers buiten onze club al gehoord dat opties bij hen niet gelicht werden.”

In afwachting van het einde van de lockdown

Rommens is één van de weinige spelers die momenteel nog samen met een teamgenoot trainen kan. Zijn eveneens in Oss spelende broer Olivier en hij wonen momenteel bij hun ouders in België, in afwachting van het einde van de lockdown. ,,We krijgen elke week vanuit de club een schema met oefeningen die we dagelijks moeten doen”, vertelt hij. ,,Die doe ik samen met mijn broer. We hebben hier plek in de tuin. Het is wel fijn, dat je toch een training kan volgen.”

Contact met de rest van hun teamgenoten onderhouden de broers via een groepsgesprek in Whatsapp. Wanneer hij echter weer met hen het veld op kan, blijft koffiedik kijken. ,,Je weet natuurlijk niet wanneer het virus weer onder controle is. En je hebt ook weer twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te worden.”

‘Ons rood-witte hart staat niet stil’

Hoe de rest van dit voetbalseizoen ook verloopt, TOP Oss-directeur Peter Bijvelds is in elk geval verheugd het nieuws te kunnen brengen dat de jongste Rommens zijn contract verlengd heeft. Hij kondigt het nieuws aan in een video die de fans een hart onder de riem moet steken, en roept mensen daarin op zich te melden met maatschappelijke initiatieven waaraan de club een bijdrage kan leveren: ,,Als het binnen onze mogelijkheden ligt en we iets voor u kunnen betekenen; laat het ons gerust weten. Ons rood-witte hart staat niet stil.”