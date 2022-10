Toshio Lake na kritiek fans TOP Oss: ‘Je bent ook kritisch als het in de supermarkt niet klopt’

,,Dit seizoen wordt het helemaal niks. We zakken af naar een bedroevend niveau en van dat verhoogde budget is helemaal niks te merken”, schreef Arjen Geijsberts op Twitter. Een andere TOP-supporter: ,,Ze moeten onderhand toch weten dat één helft goed voetballen te weinig is om een wedstrijd te winnen. En in de tweede helft ook nog 25 minuten met een man meer.” De fans van TOP Oss willen betere resultaten zien en het liefst zo snel mogelijk.

En dat kon trainer Aelbrecht wel begrijpen. ,,Ook de mensen die op Twitter zitten, zijn supporters van de club. Wij willen ook dat het goed gaat. Als je naar de ranglijst kijkt, dan pakken we gewoon te weinig punten op dit moment”, stelde de TOP-coach na afloop. ,,Mensen mogen hun eigen mening hebben, daar hebben ze recht op. Ze mogen ook kritisch zijn, want dat zijn wij ook.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toshio Lake begreep de kritische noten ook. ,,Als je naar de supermarkt gaat en iets is niet goed dan ben je ook kritisch. Dus is het is goed dat ze kritisch zijn”, zei de invaller, die de aansluitingstreffer maakte tegen FC Eindhoven. Hij hield aan het duel wel een pijnlijke voet over. Of hij kan spelen tegen Almere City in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker? ,,Ik hoop het. We gaan het zien.”

Op bezoek bij FC Eindhoven wilde TOP Oss het goede spel van de tweede helft tegen MVV (0-1 verlies) doortrekken. Daar hamerde coach Aelbrecht ook op in aanloop naar het duel, maar de goede intenties konden direct de prullenbak in na een dramatische start in het Jan Louwers Stadion. Charles Andreas Brym scoorde al in de tweede minuut, terwijl niemand doordekte op aangever Jasper Dahlhaus.

Aan de 2-0 van Andreas Brym ging ook een fout vooraf. Roshon van Eijma werd ingespeeld, terwijl de diepte gezocht moest worden. De verdediger verloor een duel van Evan Rottier die aflegde op de Canadese spits die het koelbloedig afmaakte. ,,Wij geven gewoon twee doelpunten weg”, foeterde Aelbrecht. ,,Dat frustreert mij. Maar mij niet alleen, ook de technische staf en de spelersgroep.”

Volledig scherm Rick Stuy van den Herik (m), Omer Gunduz (l) en Dean van der Sluys balen. © Pro Shots / Johan Manders

Hoop na aansluitingstreffer

In de rust greep hij op drie plekken in, switchte terug naar 4-3-3 en dat leidde direct tot succes. Invaller Lake gleed meteen de 2-1 achter Nigel Bertrams. TOP begon erin te geloven en ook de tientallen supporters roerden zich. Toen Collin Seedorf vroegtijdig kon vertrekken (twee keer geel) kregen de bezoekers met nog 25 minuten te spelen hoop op een resultaat.

Quote FC Eindhoven hoeft niet eens goed te spelen om drie punten te pakken, omdat wij hen een aantal dingen geven die in het betaald voetbal worden afgestraft Kristof Aelbrecht, trainer TOP Oss

FC Eindhoven stortte helemaal in en was rijp om een volgende tegengoal te incasseren, maar de bezoekers sloegen niet toe. En zo bleef TOP opnieuw met lege handen achter ondanks een sterke tweede helft. De club zakte naar de achttiende plek op de ranglijst. ,,FC Eindhoven hoeft niet eens goed te spelen om drie punten te pakken, omdat wij ze een aantal dingen geven die in het betaald voetbal worden afgestraft”, baalde Aelbrecht. Doelpuntenmaker Lake zag de toekomst zonnig tegemoet: ,,Als we inzien hoe goed wij als ploeg zijn, dan kunnen mooie dingen gebeuren.” Of dit de supporters gerust gaat stellen, is de vraag.