Trainer Wels herpakt hoop dankzij gelijkspel: ‘Eindelijk een TOP dat strijdbaar is’

“De trainer wilde 4-4-2 spelen om te kijken hoe dat zou lopen, en ik denk dat dat goed is gegaan”, zei TOP Oss-spits Giovanni Büttner na een bijzonder gelijkspel in het Osse Kuipje. TOP Oss liet dankzij het loslaten van de gebruikelijke vijf verdedigers achterin, eindelijk weer begeesterd voetbal zien. Het enige waar het bij de thuisploeg aan schortte, was scherpte in de afronding. “We hebben in de tweede helft drie keer alleen voor [Graafschap-keeper] Jurjus gestaan”, zag trainer Klaas Wels. “Het is vervelend dat we dat niet weten om te zetten in doelpunten. Maar ik had na twee minuten al meer gezien, dan in beide eerste helften in de wedstrijden hiervoor.”